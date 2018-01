Le centre d'appels de la Seaal triche-t-il?

Le numéro vert de la Seaal, le 15-94, ne répond pas aux appels des abonnés de l'entreprise. Un message automatique accueille les appelants, en leur signifiant «gentiment» qu'ils ne seront pas pris en charge. La formule usitée par la «voix automatique», consiste à dire au citoyen qu'en raison du fait que tous les opérateurs du centre d'appel sont occupés, il est impossible de transférer l'appel. L'abonné de Seaal est invité à raccrocher pour refaire une autre tentative plus tard. Le problème pour cette entreprise, c'est qu'il y a eu un citoyen qui a pris au mot la «voix automatique» et rappelé à plusieurs moments de la journée jusqu'en fin de soirée. Toujours la même réponse. La conclusion s'impose d'elle-même: le centre d'appel de la Seaal est tout simplement hors d'usage. Il aurait été plus simple que la «voix automatique» dise la vérité aux citoyens au lieu de les «balader».