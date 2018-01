Premier braquage pour s'emparer de... bitcoins!

Un couple de courtiers britanniques spécialistes des monnaies virtuelles a été victime d'un braquage par arme à feu et forcé de transférer des bitcoins, dans ce qui est présenté comme une première par la presse. L'attaque s'est produite lundi 22 janvier dans le village de Moulsford (sud de l'Angleterre): selon le Daily Mail, quatre individus portant des cagoules se sont introduits au domicile de Amy Jay, âgée de 31 ans et Danny Aston, 30 ans, contraignant ce dernier à réaliser un transfert financier en bitcoins à partir de son ordinateur. D'après le registre national des entreprises, Amy Jay et Danny Aston sont tous deux directeurs de la compagnie Aston Digital Currencies, spécialisée dans la gestion de portefeuilles de monnaies virtuelles, et enregistrée à leur domicile. L'entreprise a été créée en juin 2017, à un moment où un bitcoin valait environ 2,5 euros. Le cours de cette cryptomonnaie a depuis largement fluctué, jusqu'à atteindre un pic à 16,323 euros le 17 décembre 2017. Sa valeur est depuis retombée sous la barre des 10 euros.