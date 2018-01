Qui se souvient de l'attentat contre le consulat d'Algérie à Marseille?

Une plaque commémorative de l'attentat qui avait ciblé en 1973 le consulat général d'Algérie à Marseille a été posée dimanche dernier devant l'entrée du consulat, a-t-on appris de l'ambassade. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, du consul général d'Algérie à Marseille, Boudjemaâ Rouibah, des représentants de la communauté algérienne à Marseille et des autorités locales. La plaque se veut un hommage aux victimes et «contre la culture de l'oubli», a-t-on précisé. Le 14 décembre 1973, rappelle-t-on, au moment où de nombreux ressortissants algériens se rendaient vers 11h00 au consulat général de Marseille, une énorme déflagration avait pulvérise le hall d'entrée du consulat, suite à une flambée d'agressions et violences racistes ayant ciblé les Maghrébins.