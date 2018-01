Un beau cadeau de la nouvelle année pour les pétroliers

L'Entreprise nationale des travaux aux puits (Entp), filiale à 100% du groupe pétrolier Sonatrach, a revu à la hausse le montant de plusieurs primes destinées aux travailleurs. Le syndicat de l'entreprise, affilié à l'Ugta, a, dans une note adressée, hier, aux employés de l'Entp, annoncé que la prime d'ancienneté sera portée à 2% du salaire de base par année d'ancienneté pour les travailleurs qui sont dans l'entreprise depuis 5 ans ou moins et de 2,5% pour les employés ayant plus de 6 ans d'ancienneté. Les primes de risque et de travail posté seront quant à elles augmentées de 50%. La prime de voyage sera de 4 dinars par kilomètre. Quant à la prime de fidélité (PFM), elle sera de 10 000 dinars nets. L'autre bonne nouvelle annoncée aux travailleurs, tient du fait que toutes ces hausses sont effectives, puisqu'elles figureront sur le bulletin de paie de janvier 2018.