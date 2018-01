"Ecodzair" pour un environnement sain à Alger

Un nouveau projet appelé «Ecodzaïr», visant à renforcer la collaboration entre la wilaya d'Alger et la société civile algéroise, pour faire face aux défis environnementaux et améliorer le cadre écologique de la capitale, sera lancé samedi prochain à Alger. Selon l'Association Sidra, spécialisée dans le domaine environnemental et initiatrice du projet, Ecodzaïr est adopté par 10 autres associations. Il vise à rendre effective la participation de la société civile locale qui devra travailler côte à côte avec la wilaya d'Alger pour l'initiation d'actions environnementales. Né d'un partenariat entre l'association Sidra et le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, le projet «Ecodzaïr» permettra aux 10 associations de bénéficier d'ateliers pour le renforcement des capacités existantes dans le domaine environnemental et aussi pour améliorer la couverture médiatique des questions liées à l'environnement. Il va permettre, notamment selon ses initiateurs, de lancer une campagne de sensibilisation «modèle» sur la question environnementale au sein d'une commune pilote de la capitale (commune Mohamed-Belouizdad).