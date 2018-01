Bonne nouvelle, le débit d'Internet va augmenter

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman Houda Feraoun, a procédé hier, à Bouira au lancement officiel de la technologie Ftth (Fibre to the home), qui permet notamment une augmentation sensible du débit Internet. Cette nouvelle technologie permet un débit Internet jusqu'à 100Mb/s pour les résidentiels et 1 Gb/s pour les professionnels, a-t-on précisé. Mme Feraoun, qui effectuait une visite de travail dans cette wilaya, a indiqué lors d'un point de presse, que le choix de Bouira pour lancer cette nouvelle technologie «s'explique par le fait que le réseau existant est très vétuste, donc nécessitant son changement». «Il s'explique aussi par les caractéristiques géographiques de Bouira qui est une wilaya montagneuse avec tout ce que cela implique», a-t-elle ajouté. Par ailleurs, la ministre a fait savoir que la technologie du Ftth «sera élargie prochainement à travers tout le territoire national».