Des expériences menées sur des humains et des animaux!

Des tests pour mesurer l'impact de l'exposition aux gaz d'échappement sont effectués «depuis des années déjà» sur des personnes et des animaux aux Pays-Bas, ont révélé dans la presse, des scientifiques néerlandais, qualifiant le scandale autour des constructeurs automobiles allemands de «tempête dans un verre d'eau». Au cours d'une expérience menée en 2006, des volontaires ont été exposés aux émanations diluées d'un moteur diesel durant deux heures maximum, a indiqué le quotidien de référence NRC. Le premier scandale, dévoilé par le New York Times, porte sur des tests menés aux Etats-Unis sur 10 singes en 2014. Un institut hospitalier d'Aix-la-Chapelle dans l'ouest de l'Allemagne, mandaté par l'Eugt, a fait inhaler en 2013 et 2014 du dioxyde d'azote (NO2) à 25 personnes en bonne santé, à des concentrations variées, ont révélé les journaux Stuttgarter Zeitung et Süddeutsche Zeitung.