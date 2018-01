Un village dédié à l'artisanat bientôt créé

Des démarches sont actuellement en cours au niveau de la Chambre d'artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya de Boumerdès, en vue de la création d'un «village» dédié à l'artisanat et aux métiers artisanaux, dans l'objectif de mettre un terme au problème de commercialisation des produits du secteur, a annoncé, hier, le président de cette structure. Selon Yemani Redouane, nouvellement élu à la tête de la CAM de Boumerdès, des démarches sont en cours en vue de la concrétisation effective de ce projet, ayant constitué l'une des revendications principales des artisans de la wilaya, depuis plus de quatre ans, signalant le choix en cours, de son assiette d'implantation, proposée dans la ville de Boumerdès. Ce futur espace commercial, premier du genre à l'échelle locale, devrait englober de nombreux carrés et stands pour l'exposition et la vente (à longueur d'année) des produits des artisans locaux notamment, dans un objectif de promotion des produits traditionnels propres à la région, selon le cahier des charges fixé pour le projet.