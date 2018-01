Une cigarette par jour suffit à augmenter le risque de crise cardiaque

Selon une étude britannique citée par Alg24, la consommation d'une seule cigarette par jour suffit à faire augmenter les risques de contracter une maladie cardiovasculaire et de développer une crise cardiaque. Cependant, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de développer une coronarienne et de faire un accident vasculaire cérébral bien plus grand qu'attendu, selon l'étude. En outre, cette nouvelle étude ne fait que confirmer les risques développés par la cigarette et pour cela il est conseillé aux fumeurs d'avoir pour objectif d'arrêter plutôt que de réduire leur consommation de tabac.