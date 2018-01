VFS Global nouveau prestataire des visas suisses en Algérie

VFS Global devient incontestablement le nouveau roi des visas en Algérie. Selon le site Alg24, le prestataire VFS Global, détenu à 51% par l'homme d'affaires algérien Réda Benyounès, a remporté la collecte des demandes des visas suisses en Algérie. L'ambassade de Suisse en Algérie a opté pour l'externalisation de la collecte des demandes de visas, un marché qu'elle a confié à VFS Global, un prestataire qui jouit de la confiance de plusieurs missions diplomatiques en Algérie. Fin décembre 2017, l'ambassade de France a annoncé que VFS succédera à TLSContact à Alger, après un scandale de fraude aux rendez-vous révélé par la presse. Quelques semaines plus tard, c'est l'ambassade d'Allemagne en Algérie qui annonce confier la collecte des demandes de visas à VFS Global. Ainsi, une dizaine de missions diplomatiques ont recouru aux services de VFS Global, dont le Canada, la Chine, la Turquie, les Pays-Bas et désormais, la France, l'Allemagne et la Suisse.