Le premier télescope spatial à rayon X de Chine en service

Le premier satellite astronomique à rayon X de Chine, lancé en juin dernier, a été mis en service mardi dernier à des fins de recherche scientifique après avoir achevé des tests en orbite, rapporte la presse chinoise. Ceci représente une nouvelle phase dans la recherche astronomique des hautes énergies, selon l'Administration nationale chinoise des sciences, technologies et industries pour la Défense nationale et l'Administration nationale de l'espace. Le Hxmt (Hard X-ray Modulation Telescope, un observatoire spatial à rayon X), d'un poids de 2,5 tonnes et surnommé Insight, a effectué des tests en orbite, dont le scannage et l'observation depuis un point fixe, ainsi que des tests de sursaut gamma, ce qui a confirmé le bon fonctionnement et les capacités du Hxmt. Le télescope a également contribué à la détection des ondes gravitationnelles.