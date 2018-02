Le tramway de Sétif circulera pour la première fois le 8 mai

la date est hautement symbolique en raison des massacres du 8 Mai 1945 auxquels se sont livrés l'armée française et les supplétifs (harkis, pieds-noirs) contre la population dite indigène. En ce sens, le tramway de la capitale des Hauts-Plateaux sera opérationnel le 8 mai prochain. Le ministre des Travaux publics et des Transports, qui effectuait une visite de travail dans la wilaya de Sétif, a affirmé, à bord d'une rame du tramway qui l'a transporté de la station d'entretien à la stèle érigée à la mémoire de Saâl Bouzid, premier martyr de ces massacres sanglants, que ce projet qui a coûté à l'Etat 30 milliards DA entrera en service à l'occasion du 73ème anniversaire de ces massacres. Ce projet donnera un nouvel essor au plan de circulation de la ville dont 40.000 habitants devront quotidiennement emprunter le tramway sur «un tracé excellemment étudié». Le linéaire de 15 km relie l'est à l'ouest de la cité, en traversant plusieurs quartiers populaires.