Le vapotage accroît le risque de cancer et de maladies cardiaques

Fumer des cigarettes électroniques pourrait accroître le risque de certains cancers ainsi que de maladies cardiaques, selon les résultats préliminaires d'une étude effectuée sur des souris et des cellules humaines en laboratoire. Ces travaux qui laissent penser que la vapeur de nicotine serait peut-être plus nocive qu'on ne le pensait, ont été menés par des chercheurs de la Faculté de médecine de l'université de New York publiés lundi dernier dans les comptes-rendus de l'Académie américaine des sciences (Pnas). Les rongeurs, exposés au vapotage pendant 12 semaines, ont aspiré de la vapeur de nicotine équivalente en dose et durée à 10 ans de vapotage pour les humains. A la fin de cette expérience, les scientifiques ont constaté des dommages dans l'ADN des cellules des poumons, de la vessie et du coeur de ces animaux ainsi qu'une réduction du niveau de protéines réparatrices des cellules dans ces organes comparativement aux souris qui avaient respiré de l'air filtré pendant la même période.