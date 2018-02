Un Algérien lauréat du Prix de l'Union africaine pour la recherche scientifique

Le professeur algérien Malik Maaza a reçu dimanche dernier, à Addis-Abeba, le Prix de l'Union africaine pour l'excellence scientifique «Kwame N'krumah de l'année 2017», attribué annuellement aux chercheurs et scientifiques africains pour leurs travaux de recherche dans divers domaines des technologies et des sciences humaines. Malik Maaza a été honoré par l'Union africaine et l'Unesco pour ses travaux de recherches en nanotechnologie en Afrique du Sud où il dirige un centre de recherche à Prétoria. La cérémonie s'est déroulée lors de la séance d'ouverture du 30e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine. Malik Maaza qui a reçu les félicitations du président en exercice de l'UA, Paul Kagame, a également bénéficié d'un chèque de 100.000 dollars en guise de récompense pour ses efforts en faveur de la promotion de la science et de la recherche en Afrique. Dans une déclaration à la presse, Malik Maaza a indiqué qu'il était «honoré par cette distinction qui le motive à fournir davantage d'efforts et à former d'autres jeunes chercheurs en Algérie et en Afrique».