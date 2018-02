Un élu d'extrême droite en Allemagne se convertit à l'islam

Un élu local du parti d'extrême droite anti-islam AfD en Allemagne a annoncé dans une interview publiée hier qu'il s'était converti à l'islam pour protester contre le laxisme moral à ses yeux du christianisme. «Une des raisons (de cette conversion) est liée aux changements intervenus dans l'Église, qui ne correspondent plus à mes valeurs», a déclaré au quotidien Bild Arthur Wagner, 48 ans, qui était jusqu'ici membre de l'Eglise protestante et responsable d'une fédération locale de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti islamophobe et anti-immigrés. Pour justifier sa décision, il a mentionné les positions de l'Eglise protestante «à l'égard de l'AfD, son soutien au mariage pour tous ou encore la participation de pasteurs au Christopher Street Day où se trouvent des enfants, ce n'est pas possible!». Le Christopher Street Day est un rassemblement annuel de la communauté Lgtb. La conversion d'Arthur Wagner a d'autant plus surpris qu'il occupait une fonction à responsabilité au sein de l'Eglise protestante. Son responsable direct au niveau local, Kai Berger, s'est dit «très déçu». «De nombreux adhérents attendent à présent qu'il quitte le parti, malheureusement nos statuts ne permettent pas de l'exclure», a-t-il affirmé. L'intéressé a dit à Bild recevoir depuis peu des lettres de menace.