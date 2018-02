Des familles s'impliquent dans les opérations de nettoyage

Une importante opération de nettoyage a eu lieu hier après celle de la nouvelle-ville Ali Mendjeli, à Aïn Smara au niveau de la forêt de Ammar Haraïcha, sous le thème «nettoyons la forêt de Aïn Smara». Des jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, ainsi que des familles toutes entières, ont tenu avec force à y participer. A l'origine de cette opération, à laquelle prendront part les autorités publiques dont le P/APC et des agents de la protection des forêts, une activiste très engagée Chahrazed Boukela qui nous déclare: «Il était temps de faire bouger les choses, l'insalubrité nous a envahis de partout et franchement c'est une honte», elle ajoute «cette action devrait, si tout va bien, aller vers une opération de recyclage de pneus». Il s'agit d'un atelier de fabrication de poubelles à partir de pneus. Des moyens matériels ont été mis à la disposition des volontaires des groupes «Algérie Propre» et «Constantine Propre», pour rendre à cet endroit, qui est un espace vert longtemps délaissé à l'humeur de la nature, son éclat, notamment qu'il est entouré de quartiers résidentiels. Les bénévoles souhaitent lui rendre son image d'espace de détente pour les familles et ceux qui veulent y pratiquer du sport loin de l'atmosphère étouffante de la ville. L'opération a duré plusieurs heures. Un geste à encourager d'ailleurs.