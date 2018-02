Le Maroc annule les poursuites judiciaires contre Messahel

La Royal Air Maroc a renoncé aux poursuites judiciaires annoncées début décembre à Paris, en France, après la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, sur le trafic du haschich. C'est ce que révèle le site Alg24 citant l'hebdomadaire Maghreb Confidentiel. Le duel annoncé entre la Royal Air Maroc (RAM) et le ministre Abdelkader Messahel n'aura pas lieu. Selon la même source, «l'avocat du Palais Hicham Naciri et son confrère Ralph Boussier avaient été mandatés pour déposer le dossier avant l'expiration du délai de prescription, le 20 janvier. Mais il n'en a rien été». En outre, les banques du Royaume, que Messahel avait accusées de blanchir l'argent du haschich, ont déclaré, elles aussi, forfait. Maghreb Confidentiel affirme ainsi que «le spécialiste du droit de la presse Jean-Yves Dupeux, mandaté par plusieurs établissements financiers du royaume [...], n'a finalement jamais reçu le feu vert pour déposer la plainte». Pour rappel, le ministre Abdelkader Messahel avait accusé, le 20 octobre dernier, la RAM de transporter «autre chose que des passagers» et les banques marocaines de blanchir l'argent du haschich.