Plus de 5 milliards de Terriens possèdent des portables

Le nombre d'internautes dans le monde a franchi le chiffre de 4 milliards (+7% en un an) et plus de 5 milliards de personnes possèdent un téléphone portable, selon un rapport publié jeudi à Paris. Dans sa septième édition du Digital Rapport de Hootsuite et We Are Social, publiée par Hootsuite France et dont la société mère se trouve au Canada, il en ressort que le nombre d'internautes a atteint les 4 milliards et 79% utilisent les réseaux sociaux, soit presque 3,2 milliards d'individus (+13%) qui y accèdent majoritairement via des appareils mobiles (9 sur 10). Le rapport indique également que plus des deux tiers des habitants dans le monde, soit 5,135 milliards de personnes possèdent un téléphone portable, dont la moitié de smartphones, soit une hausse de 218 millions sur un an, précisant que 2,958 milliards de personnes consultent les réseaux sociaux sur leur mobile.