Tahkout lance un projet de pièces automobiles à El Bayadh

Après la mise en place d'une chaîne de montage de véhicules Hyundai à Tiaret, le groupe industriel Tahkout se lance dans un nouvel investissement, portant sur la fabrication de pièces de rechanges et de systèmes électriques et électromécaniques automobiles. Selon le site Algérie360°, le groupe a récemment bénéficié d'une assiette foncière dans la wilaya d'El Bayadh pour implanter ce nouveau projet. Nouredine Bedoui, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, a donné le coup d'envoi pour le lancement de la réalisation de l'usine, les travaux d'installation des équipements seront lancés, selon Mustapha Hachiba, le directeur du secteur dans trois mois au niveau de la «défunte» unité de fabrication de chaussures à l'entrée sud du chef-lieu de wilaya. L'usine entrera en production «au courant des huit prochains mois», a-t-il annoncé.