Aïn Defla vole au secours de ses démunis

Quarante familles démunies des régions enclavées de la wilaya de Aïn Defla ont bénéficié d'aides à la faveur d'une caravane de solidarité organisée vendredi par la direction locale de L'Action sociale. Des denrées alimentaires et des effets vestimentaires ont été offerts, à l'occasion, aux familles démunies, a indiqué le chargé du mouvement associatif à la même direction, Abdellah Belkacem, signalant que cette opération a concerné les régions de Khémis Miliana, Bordj Emir Khaled, Bir Ould Khélifa et Tarek Ibn Ziad. Entamées depuis quelques mois, ces opérations de solidarité se poursuivront jusqu'à la fin de la saison hivernale, a précisé Abdellah Belkacem, saluant la contribution des associations caritatives locales et des bienfaiteurs dans leur réussite.