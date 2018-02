Ecouter de la musique soulage de la maladie de Parkinson

La musique agit sur la sécrétion d'hormones qui permettent de soulager et de prévenir certaines pathologies liées au fonctionnement du cerveau, a indiqué le neurochirurgien et musicologue, Mouloud Ounoughene. Invité de la sixième rencontre littéraire organisée à la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi Ouzou, le docteur Ounoughene compositeur et adepte de musicothérapie, a souligné qu'il existe une interaction entre l'organisme et la musique. Ce même spécialiste a observé qu'écouter une musique qui crée de l'émotion, permet la libération dans le corps de la dopamine qui est l'hormone de la récompense et du plaisir, procurant le bien-être à la personne, a-t-il indiqué, en soulignant que le manque de cette substance dans le sang peut entraîner la maladie de Parkinson, la dépression et la mélancolie.