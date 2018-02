L'Harmattan honore les écrivains algériens

Une nouvelle collection sur la diversité et à la richesse des littératures maghrébines a consacré son premier volume aux écrivains algériens d'expression francophone, toutes générations confondues, qui présentent dans leurs oeuvres des aspects de l'originalité de leur écriture en langue française. Paru chez L'Harmattan, le premier volume de 340 pages, dont les auteurs sont les universitaires Najib Redouane (California State University, Long Beach, Etats-Unis) et Yvette Bénayoun-Szmidt (Université York, GlendonToronto, Canada), tente de faire ressortir les éléments caractéristiques de la littérature algérienne

et sa spécificité dans le champ littéraire francophone, en analysant l'expression de la réalité sociopolitique du pays.