Les mathématiques pour développer l'Afrique

Les mathématiques soutiennent fondamentalement la science en général. Elles constituent aussi la base, sinon la fondation de chaque technologie moderne, de l'organisation du travail (recherche opérationnelle), de la plomberie aux télécommunications (les processus stochastiques, les transformations de Fourier et de Laplace, etc.), des dispositifs médicaux aux satellites (l'algèbre de Boole pour le développement de l'informatique, la modélisation mathématique des maladies, etc.). D'où l'obligation d'intégrer les mathématiques dans tous les processus de développement de l'Afrique soutient Stanislas Ouaro, professeur de mathématiques et président de l'université Ouaga II dans une contribution au magazine français Le Point. Il vient d'être nommé ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation du Burkina, le 1er février 2018.