Nédroma numérise son patrimoine culturel

L'association El Mouahidia de Nedroma (60 km de Tlemcen), versée, entre autres, dans la sauvegarde du patrimoine culturel

de cette région, a concrétisé son projet de numérisation de son patrimoine, a-t-on appris auprès de son président. Cette action qui vise la numérisation de pas moins de 6 500 documents et manuscrits sur Nedroma en particulier et sur la wilaya de Tlemcen en général, a vu le lancement, fin janvier écoulé, de la plate-forme numérique de l'association, avec comme objectif la création d'une bibliothèque numérique.

L'opération de valorisation virtuelle du patrimoine local de Nedroma a permis, également, la formation de jeunes et la numérisation de nombreux documents, manuscrits, vidéos, documents sonores et photos d'archives.