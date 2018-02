16 marins disparaissent dans le golfe de Guinée

Un pétrolier avec un équipage indien de 22 membres est porté disparu dans le golfe de Guinée, où les actes de piraterie sont relativement fréquents, ont annoncé hier les autorités indiennes. Le MT Marine Express, un vaisseau battant pavillon panaméen, transportait 13 500 tonnes de pétrole et mouillait à Cotonou, au Bénin, avant de disparaître jeudi dernier. Selon les médias locaux, c'est le deuxième bateau à disparaître dans cette région au cours du mois passé. En janvier, le MT Barret avait été porté disparu. Les membres de l'équipage à majorité indien avaient été relâchés six jours plus tard après le versement d'une rançon, selon le Hindustan Times.