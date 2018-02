Bordj Bou Arréridj a exporté pour 12 millions de dollars en 2017

Les exportations des entreprises économiques de la wilaya de Bordj Bou Arréridj durant l'année 2017, sont estimées à 12,212 millions de dollars, selon le directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie, CCI-Biban, Abdelkader Hayed. La wilaya a recensé 165 opérations d'exportation de différentes marchandises et produits réalisés dans les entreprises locales, a précisé le même responsable. Ce chiffre est en principe appelé à augmenter en 2018. La mise en place d'une série de mesures d'incitation et de facilitations douanières en faveur des exportateurs et l'entrée en service du port sec dans la commune de Tixter, permettant la réduction du prix logistique des exportations, devraient aider à faire mieux cette année.