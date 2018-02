La Tunisie perd son textile

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), Nourredine Taboubi, a fait savoir, samedi dernier à Hammamet, que 40 000 travailleurs ont perdu leurs emplois après la fermeture de 300 entreprises opérant dans le secteur textile. Dans une déclaration aux médias en marge des travaux du congrès de la Fédération générale du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure, Taboubi a mis l'accent sur l'importance de ce secteur qui contribue à hauteur de 3% au produit intérieur brut et rapporte au pays des rentrées considérables en devises d'où la nécessité, selon lui, de redoubler d'efforts afin de garantir sa pérennité et préserver les postes d'emploi.