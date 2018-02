Le gymnaste Mohamed Yamani décoré

Une sympathique cérémonie a été organisée, hier, à la résidence de l'ambassadeur du Japon en Algérie par Son Excellence M. Masaya Fujiwara en l'honneur du gymnaste Mohamed Yamani. Cet athlète, le premier Algérien à avoir participé à des Jeux olympiques, ceux de 1964, qui ont eu lieu à Tokyo, a été décoré de l'ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or et d'Argent. La réception, marquée par la sobriété et l'humilité, s'est déroulée en présence du président du Comité olympique algérien, d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et de quelques membres de la famille de Mohamed Yamani, qui, pour l'occasion, a eu toutes les peines du monde à maîtriser son émotion lors de sa prise de parole. L'ordre du Soleil Levant, institué le 10 avril 1875, a été la première décoration créée par le gouvernement japonais. Jusqu'à sa réforme en 2003, il était réservé aux hommes et constituait la plus haute distinction japonaise.