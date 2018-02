Oran veut valoriser ses zones humides

C'est une initiative du wali d'Oran, Mouloud Chérifi. Le premier magistrat d'El Bahia a insisté sur la valorisation des zones humides pour en faire des lieux de détente et de villégiature au profit des citoyens oranais et des visiteurs. En visitant le lac Télamine, une zone humide située dans la daïra de Gdyel et classée en 2002 par la convention de Ramsar, le wali a mis en avant également la nécessité d'accélérer la prise en charge de ce patrimoine naturel en réglant le problème de pollution du site par les eaux usées déversées par cinq communes, à savoir Gdyel, Hassiane Toual, Benfréha, Hassi Benokba et une partie de la zone industrielle de Hassi Ameur.