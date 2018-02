Un atlas du cancer pour 20 wilayas

Des médecins, spécialistes en épidémiologie et professionnels de la santé se sont regroupés pour la constitution de réseaux régionaux des registres du cancer, puis du registre national du cancer et du 1er atlas du cancer concernant 20 wilayas de l'est du pays permettant notamment d'optimiser les rendements des moyens humains et matériels mobilisés dans la lutte anticancer. Une initiative née dans le sillage de la mise en place en 1986, du registre du cancer de la ville de Sétif reconnu par l'OMS (Organisation mondiale de la santé). Un premier pas vers une prise en charge de qualité des personnes atteintes de cette maladie lourde.