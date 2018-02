Un prix pour encourager la lecture en milieu scolaire

Le prix «Aqlam Biladi» («Plumes de mon pays») encourageant la lecture et l'écriture créatives en milieu scolaire devrait être lancé officiellement hier dimanche, a annoncé samedi dernier à Tizi Ouzou la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit. S'exprimant devant les cadres locaux de son secteur, la ministre a expliqué que ce concours mettra en compétition les élèves des établissements des wilayas déjà engagées dans le projet lecture/plaisir et théâtre, à savoir Laghouat, Constantine et Béjaïa, ainsi que les 300 écoles du primaire, CEM et lycées associés à l'Unesco.