Un parc urbain à Aïn Ouessara fin avril

Le projet du parc urbain de la ville de Aïn Ouessara (100 km au nord de Djelfa) sera réceptionné fin avril, a annoncé la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, lors d'une visite effectuée dimanche dernier dans la wilaya de Djelfa. Ce projet important, situé à l'entrée nord de la ville de Aïn Ouessara, doit constituer un véritable espace de repos et de loisirs pour les familles de cette région souffrant d'un déficit dans ce domaine. D'une superficie de 20 hectares, il sera doté d'aires de jeux pour les enfants et de différents services et prestations pour les visiteurs comme les parkings et les kiosques.