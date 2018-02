Congrès sur "la sécurité alimentaire en Afrique"à Oran

Plus de 100 chercheurs algériens et étrangers ont proposé leur contribution aux travaux de la 18ème édition du Congrès sur «la sécurité alimentaire et le développement durable en Afrique» prévu en avril prochain à Oran, a-t-on appris lundi dernier du président du comité d'organisation. Au total, 104 chercheurs ont manifesté leur intérêt pour participer à la nouvelle édition de ce congrès qui se tiendra pour la première fois en Algérie. La participation algérienne sera, quant à elle, majoritaire à cette rencontre, avec une soixantaine de compétences des universités et instituts de recherche agronomique de 17 wilayas du pays.