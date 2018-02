Ghardaïa s'attaque aux points noirs de son réseau routier

Une étude portant sur les points noirs et lacunes du réseau routier ainsi que les causes des accidents de la circulation dans la wilaya de Ghardaïa sera très prochainement lancée. Cette étude sera élaborée en collaboration avec les services de la sécurité routière du groupement de la Gendarmerie nationale de Ghardaïa et les ingénieurs des travaux publics pour mettre en place une stratégie de sécurité routière et de prévention des accidents de la route, en tenant compte sur le terrain des lacunes et autres points noirs du réseau routier de la wilaya, eu égard au lourd bilan de mortalité routière enregistré au cours des dernières années.