L'offre Idoom Fibre concerne 5 wilayas du pays

L'offre Idoom Fibre, lancée officiellement mardi dernier à Alger, sera déployée, dans une première phase, dans cinq wilayas du pays, et concernera exclusivement les clients raccordés au réseau Ftth (Fiber to the home ou fibre optique jusqu'au domicile) qui permet un débit internet jusqu'à 100 Mégabit/s pour le résidentiel. Cette offre, qui sera déployée, dans un premier temps, dans les wilayas d'Alger, Tizi Ouzou, Blida, Bouira et Oran, est destinée aussi bien aux clients résidentiels qu'aux entreprises dont la ligne est connectée au réseau Ftth, une technologie qui utilise la fibre optique de bout en bout.