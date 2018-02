13 000 Marocaines vont cueillir les fraises espagnoles

Environ 13 000 femmes, principalement issues du milieu rural marocain défavorisé, font la queue cette semaine dans cinq endroits au Maroc dans l'espoir d'obtenir un emploi de saisonnières dans la récolte des fraises à Huelva, dans le sud de l'Espagne, rapporte EFE Pendant environ cinq mois, ces ouvrières vont vivre en terre inconnue, séparées de leurs enfants et accomplissant un travail physiquement exigeant avec un seul objectif en tête: gagner le plus d'argent possible pour retourner au Maroc et aider à soutenir leurs familles. L'opération de sélection, coordonnée par les autorités espagnoles et marocaines (à travers l'Anapec), est organisée simultanément à Oujda, Agadir, Meknès, Marrakech et notamment à Mechra Belksiri, une ville de 30 000 habitants à mi-chemin entre Rabat et Tanger.