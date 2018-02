La couche d'ozone décline au-dessus des zones peuplées

La couche d'ozone qui protège la Terre des rayons solaires ultraviolets mortels décline au-dessus des régions les plus peuplées de la planète, selon les conclusions inattendues d'une étude publiée mardi dernier. En 1987, un accord international, le protocole de Montréal, avait été signé pour supprimer progressivement les gaz CFC (utilisés dans la réfrigération et les aérosols), responsables du fameux «trou» dans cette couche gazeuse protégeant la Terre de rayons qui provoquent cancers de la peau, dégâts oculaires et immunitaires. Grâce à l'élimination progressive des CFC, le trou au-dessus de l'Antarctique et les couches les plus élevées de la stratosphère montrent des signes clairs de rétablissement. Mais l'ozone de la partie inférieure de la stratosphère (10 à 24 km d'altitude) se désintègre doucement, met en garde cette étude publiée dans la revue Atmospheric Chemistry and Physics. «Aux latitudes tropicales et moyennes», où vit la majorité de la population mondiale.