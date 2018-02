Facebook fait de la politique au Mexique

L'Institut électoral mexicain (INE) a annoncé la signature d'un accord avec Facebook pour promouvoir la participation citoyenne à la prochaine élection présidentielle, le 1er juillet. L'accord prévoit notamment la diffusion des «débats présidentiels par l'intermédiaire de Facebook Live, afin de mieux connaître les candidats et leurs propositions». La plateforme, utilisée chaque mois par plus de 80 millions de Mexicains selon l'INE, incitera également les électeurs à se rendre aux urnes et les aidera à accéder aux informations utiles pour pouvoir voter. «L'intégrité des élections est une priorité pour Facebook», a commenté dans le communiqué Juan de Dios Batiz, directeur des politiques publiques de Facebook pour l'Amérique latine. «Nous sommes très contents de pouvoir travailler avec l'INE pour stimuler la participation citoyenne et faciliter la communication directe entre les citoyens et leurs représentants», a-t-il ajouté.