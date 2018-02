Le premier robot algérien est un enfant

Fouzia Adjaïlia, étudiante en master «Web et intelligence artificielle» à l'université de Tebessa a conçu le robot intelligent «Gardenia». Ce robot, conçu avec des moyens simples et entièrement financé par la jeune étudiante, est capable de danser, de tenir une conversation avec un être humain et de se déplacer tout en reconnaissant et évitant les éventuels obstacles. Il est aussi doté d'une fonctionnalité de détection de mouvement. Fouzia Adjaïla ambitionne de devenir avec cette invention la première femme arabe et musulmane à percer dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle.