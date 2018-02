Ouargla mise sur le tourisme thermal

Les efforts de développement du tourisme dans la wilaya de Ouargla s'orientent vers la promotion du thermalisme, un des segments importants du tourisme saharien susceptible de drainer des touristes et curistes. En dépit de l'éparpillement à travers le territoire de la wilaya de Ouargla d'une quarantaine de sources thermales l'exploitation optimale de cette ressource thermale ouvrira de larges perspectives au tourisme saharien et de santé à même d'attirer des touristes nationaux et étrangers et de permettre à la région de renouer avec les flux touristiques d'antan. Ces stations thermales présentent des vertus thérapeutiques grâce à leur eau riche en composants chimiques, nécessaires pour la cure de nombreuses pathologies dermatologique, respiratoire, rhumatismale et articulatoire. L'appel des professionnels du domaine n'est pas tombé dans l'oreille de sourds, puisque Ouargla a enregistré l'année dernière un véritable regain de l'activité touristique qui s'est traduit par l'accueil, au titre de la saison touristique saharienne et des activités de certaines agences activant dans la région, d'un flux de plus de 700 visiteurs de nationalités étrangères (japonaise, portugaise et italienne notamment), a fait savoir le directeur du secteur.