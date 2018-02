Solidarité citoyenne avec un agriculteur

Une pétition est en train d'être signée, des pages de soutien ont été créées sur les réseaux sociaux et des mouvements de protestation comptent être lancés. En effet, un mouvement citoyen sans précédent est en marche au niveau de la capitale en soutien «avec les agriculteurs de Aïn Taya» qu'on «veut chasser de leur terres pour construire des logements Aadl», soulignent les initiateurs de ce mouvement. Le principal concerné s'appelle «Hamidou Mohamed. Petit-fils de fellah et fils de fellah, 3ème génération, marié à l'âge de 48 ans, crise du logement oblige, il loue avec sa famille pour ne pas construire sur ses terres agricoles et les cultiver. Ironie du sort, on veut le chasser de ses terres qu'il cultive pour construire des logements Aadl», expliquent-ils.