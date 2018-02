Visas Schengen: l'Espagne talonne la France

Environ 100.000 visas Schengen ont été délivrés par l'ambassade d'Espagne en Algérie durant l'année 2017, a indiqué jeudi à Alger l'ambassadeur de ce pays, Santiago Cabanas Ansorena. «Le consulat d'Espagne à Alger a délivré environ 50.000 visas en 2017 et autant par le consulat d'Oran», a déclaré le diplomate espagnol à la presse à l'occasion de l'inauguration du nouveau centre de demande de visa pour l'Espagne, géré par «BLS international». Il a affirmé qu'à travers l'ouverture de ce nouveau siège, il s'agit d'assurer «un meilleur accueil et plus de facilitations pour les demandeurs de visas Schengen» et «renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération privilégiés entre l'Espagne et l'Algérie», a-t-il ajouté. Cette structure permettra un traitement «plus fluide» des demandes pour tous types de visas, entre autres les visas touristiques, d'affaires, familiaux ou de transit en Espagne, a-t-on expliqué auprès de BLS International.