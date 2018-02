L'ignorance d'une députée

Elle s'appelle Hlima Zidane, elle est député de la wilaya de Chlef et jeudi dernier elle a confirmé aux Algériens, tout le mal qu'ils pensaient de leurs représentants à l'APN. En effet, l'élue du front El Moustakbal était une véritable caricature de députée, ce qui a choqué au plus haut point les Algériens lors de son passage dans l'émission Talk Show Mazal El Hal de la chaîne El Djazaïria. Elle a fait preuve d'une ignorance de la politique. Dans un quiz, qui lui a été proposé par l'animateur principal de l'émission, Hlima Zidane était incapable de donner le nom du ministre des Finances Raouya. Pis encore, elle ne retient de lui que le fait qu'il était simplement chauve. La députée ne connaît pas également les noms du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci et l'ancien ministre de l'Intérieur Ahmed Medeghri. La députée, visiblement ignorante des simples faits médiatiques et politiques, était incapable de dire un mot sur Medeghri et Tahar Djaout.