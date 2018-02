Visas Schengen: l'Italie se met de la partie

Avec la France et l'Espagne, l'Italie fait-elle «les yeux doux» aux Algériens? La question est de mise, à bien écouter son ambassadeur en poste à Alger, Pasquale Ferrara. Le diplomate a fait savoir que son pays avait pris de nouvelles mesures d'assouplissement concernant les demandes de visas. S'exprimant en marge du forum d'affaires algéro-italien, l'ambassadeur d'Italie a ainsi indiqué que son pays avait réduit les délais d'étude des dossiers de visas à 24 heures pour les visas d'affaires et 15 jours pour les visas touristiques. Dans le même sillage, l'ambassadeur d'Italie a indiqué que son pays avait délivré un nombre total de 20 000 visas pour les Algériens en 2017, pour 30 000 demandes déposées au niveau des cinq centres de collecte au niveau national, à savoir les centres d'Alger, Oran, Constantine, Annaba et Adrar.