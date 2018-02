Alger respire son amazighité

La capitale se donne depuis quelques semaines un nouveau visage. Tous les frontons des institutions publiques, particulièrement ceux appartenant à la wilaya d'Alger portent en plus des caractères arabes et latins, les caractères tifinaghs. Ecrits de façon des plus jolies, lesdits frontons ne laissent désormais personne indifférent. En effet, de nombreux passants s'y arrêtent pour se prendre en photo. Avec souvent un large sourire au coin, les gens soulignent que enfin, la capitale s'est réconciliée avec l'identité nationale dans sa globalité.

Pour rappel, l'initiative n'est pas passée inaperçue pour les internautes. Des commentaires de satisfaction et de soulagement sont exprimés spontanément par ces derniers, en appelant à faire de même dans les autres wilayas.