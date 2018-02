Des milliers de Marocains battus par leurs femmes

Plusieurs milliers d'hommes sont battus par leurs femmes chaque année au Maroc, indique le Réseau marocain pour la défense des droits de l'homme, précisant que près de 23 000 cas de violences ont été enregistrés par l'association. Interrogé par le journal Aujourd'hui le Maroc, le président du Réseau marocain pour la défense des droits de l'homme, Abdelfattah Bahjaji, affirme que «le nombre d'hommes violentés est beaucoup plus important», car son «association ne tient pas compte des appels téléphoniques reçus». «Ces statistiques ne tiennent pas compte des appels téléphoniques. En moyenne nous recevons deux à trois appels d'hommes victimes de violence chaque jour. Il nous arrive parfois de recevoir jusqu'à 10 appels», affirme-t-il. Plusieurs cas graves ont été recensés par son association, comme «un jeune de 26 ans qui a eu la mâchoire cassée après les violences de sa femme et de sa belle-mère». «Et tout est utilisé pour frapper son conjoint. Cela va des coups de poing aux gifles, en passant par les morsures et des coups de couteau», selon la même source. Même s'ils sont rares, «plusieurs cas de violences sexuelles» lui ont été signalés.