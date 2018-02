Il vole le rein de sa femme pour payer la dot

Elle a commencé à souffrir de maux d'estomac il y a deux ans. Son mari l'amène dans une clinique privée, avant de la convaincre, lui et l'équipe médicale, d'une opération de l'appendicite, destinée à la soulager. «J'ai alors compris pourquoi mon mari m'avait implorée de ne rien dire sur mon opération de l'appendicite», a-t-elle encore dit. Cependant, la douleur n'est pas devenue plus faible suite à l'opération, loin de là. Elle insiste pour retourner voir un médecin, mais son mari refuse. La jeune femme se souvient que son mari et son beau-frère lui ont pendant plusieurs années demandé de payer sa dot, une pratique illégale en Inde depuis une loi de 1961, mais qui persiste dans les parties rurales du pays. Ne supportant plus la douleur, Rita Sarkar demande à des proches de ses parents de l'emmener à l'hôpital. «Après examen, les médecins annoncent que son rein droit a disparu.» «Choquée», elle demande à être examinée par un deuxième médecin, qui confirme le diagnostic. Devant les autorités, le mari a avoué avoir volé le rein de sa femme et de l'avoir vendu à un businessman pour payer la dot à sa famille.