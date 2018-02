Haaretz réplique à l'ambassadeur américain en Israël

L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël s'en est pris vivement vendredi dernier au quotidien Haaretz en se demandant s'il avait perdu «tout sens de la décence», après la parution d'une tribune au vitriol contre le diplomate. La querelle met aux prises David Friedman, connu pour son soutien à la colonisation, et un quotidien de gauche opposé à l'occupation des Territoires palestiniens. Dans un tweet, Friedman disait avoir offert il y a 20 ans une ambulance à la colonie de Har Bracha, mais se désolait de voir cette semaine une femme et quatre enfants en deuil et des «dirigeants palestiniens (qui) chantent les louanges du meurtrier». Haaretz a répondu avec Gideon Levy, rudoyant M. Friedman, «l'ambassadeur ami de l'occupation». «Les Etats-Unis ont le droit de nommer un ambassadeur qui croit en la nécessité d'encourager et de financer les crimes de guerre et les violations du droit international», dit M. Levy, connu pour ses écrits sur les affres de l'occupation sioniste et dénigré par ses détracteurs comme un propagandiste des radicaux palestiniens. M.Levy persifle sur le fait que la bande de Ghaza, sous blocus israélien, aurait plus besoin que Har Bracha d'une ambulance. Il affirme à quel point des colonies comme Har Bracha, à l'intérieur de la Cisjordanie, rendent impossible la création d'un Etat palestinien.