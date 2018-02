Le cinéma Echabab, ex-Casino, d'Alger devient un théâtre municipal

Le nouveau théâtre municipal d'Alger-Centre, anciennement salle de cinéma Echabab (ex-Casino), a été inauguré jeudi soir par une représentation de la pièce La source, revisitant l'histoire du théâtre algérien, mise en scène par Rabie Guechi et produite par le théâtre régional de Mostaganem. Cette salle de spectacle construite en 1910 à la rue Larbi-Ben M'hidi et qui a été transformée en salle de cinéma au lendemain de l'indépendance a bénéficié d'une opération de restauration par la commune d'Alger-Centre et inaugurée en 2013. D'une capacité de 500 places, la salle Echabab est devenue le théâtre municipal d'Alger suite à un accord entre la commune et le Théâtre national algérien qui a annoncé une programmation régulière et des sessions de formation pour les jeunes amateurs du quatrième art. Spectacle inaugural de ce nouvel espace, La source, jouée devant une salle comble, convoque sur les planches les plus grands noms du théâtre algérien dans une comédie donnant à réfléchir sur l'état des lieux de cet art, le statut de l'artiste et sa passion inconditionnelle pour la scène.