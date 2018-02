Le square Port Saïd va faire peau neuve

Le kiosque à musique retapé à neuf, un bibliobus, des toilettes publiques modernes et quatre statues à l'effigie de célébrités du théâtre algérien: la municipalité d'Alger-Centre a réactivé les travaux de réaménagement du square Port Saïd, lancés après un arrêt de trois mois suite à l'activation de l'action de la commission des marchés à l'issue de l'installation du président et membres de l'APC. Une enveloppe de 15 milliards de centimes a été allouée au projet supervisé, par une entreprise nationale. «Au lancement du projet qui s'inscrit dans le cadre du plan d'orientation, d'aménagement et d'urbanisme de la wilaya d'Alger, (2015-2035), une enveloppe de 10 milliards de centimes a été allouée en plus des 5 milliards, octroyés il y a une semaine, soit un coût global de 15 milliards de centimes», a expliqué le maire d'Alger-Centre. Le réaménagement du square Port-Saïd, y compris le kiosque à musique, englobera le côté jouxtant l'entrée du Théâtre national algérien (TNA) ainsi que les vieilles bâtisses à proximité, tandis qu'un bibliobus de vieux livres sera installé au niveau du square Port-Saïd, outre la rénovation des toilettes publiques selon les normes internationales.